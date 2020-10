Conte “Situazione critica, pronti a intervenire se necessario” (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le scelte compiute fino ad oggi “ci consentono di evitare chiusure generalizzate e diffuse sul tutto il territorio nazionale. La strategia per contrastare la seconda ondata non può essere la stessa adottata in primavera, l'Italia è in una situazione diversa rispetto a quella di marzo, anche se questa situazione si sta rivelando molto critica”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, nel corso dell'informativa alla Camera sulle misure adottate nello scorso dpcm. Il Presidente del Consiglio nel raccomandare la limitazione degli spostamenti non necessari e delle feste, anche nelle abitazioni private, ha assicurato: “ci manteniamo vigili e flessibili per valutare la curva di questi giorni che rivela sempre costante criticità. Già in questi ultimi giorni alcune Regioni hanno promosso la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Le scelte compiute fino ad oggi “ci consentono di evitare chiusure generalizzate e diffuse sul tutto il territorio nazionale. La strategia per contrastare la seconda ondata non può essere la stessa adottata in primavera, l'Italia è in una situazione diversa rispetto a quella di marzo, anche se questa situazione si sta rivelando molto”. Lo ha detto il premier, Giuseppe, nel corso dell'informativa alla Camera sulle misure adottate nello scorso dpcm. Il Presidente del Consiglio nel raccomandare la limitazione degli spostamenti non necessari e delle feste, anche nelle abitazioni private, ha assicurato: “ci manteniamo vigili e flessibili per valutare la curva di questi giorni che rivela sempre costante criticità. Già in questi ultimi giorni alcune Regioni hanno promosso la ...

