Contagi Covid e rischio di nuove strette | il punto per non cedere al panico

I media bombardano di notizie i cittadini, sempre più preoccupati dai Contagi Covid in crescita, e dal rischio di nuove strette alla normale circolazione, ma è comunque possibile fare il punto per non cedere al panico e affrontare la recrudescenza della pandemia con realismo e misure razionali. Covid-19 e Contagi in ripresa creano problemi a partire dalle grandi città Sras-Cov-2 ha rialzato la testa in autunno con crescita di Contagi a partire da Milano, con 1.858 nuovi casi in 24 ore, passando per Genova, che registra il più alto tasso di positivi (circa il 25%) rispetto ai tamponi effettuati, senza dimenticare l'affollamento dei trasporti e crescita di positivi

