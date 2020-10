Consegne a domicilio per gli anziani Bergamo, attivato il servizio (Di giovedì 22 ottobre 2020) È attivo (ma non si è mai fermato) il numero telefonico unico 342.0099675 BergamoAiuta, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, per richiedere la consegna di mascherine, della spesa e dei farmaci (quest’ultima grazie alla collaborazione nuovamente stretta tra il Comune e la Croce Rossa sezione di Bergamo) alle persone anziane più fragili. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 22 ottobre 2020) È attivo (ma non si è mai fermato) il numero telefonico unico 342.0099675Aiuta, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, per richiedere la consegna di mascherine, della spesa e dei farmaci (quest’ultima grazie alla collaborazione nuovamente stretta tra il Comune e la Croce Rossa sezione di) alle persone anziane più fragili.

infoitinterno : Pizza al trancio, “Da Lino” si rifà il look e prosegue con le consegne a domicilio - mazzilli73 : #agorarai Le consegne a domicilio sono sempre satte fatte da 'garzoni'. Non sono un vero lavoro. Possono essere un… - ECOSHOPPINGit : Cerchi un fornitore di #Packaging per il tuo #foodelivery? Noi ti garantiamo la consegna in 24-48 ore del tuoi con… - abruzzoweb : COVID L’AQUILA: DAL CAOS TAMPONI ALLE CONSEGNE A DOMICILIO, COSI’ LE ATTIVITA’ AFFRONTANO LA SECONDA ONDATA - AdalbertoPadano : @PattyFaraci @matteosalvinimi @Fedez Si Patrizia, le melanzane sono di Bolzano, le faccio preparare da mia moglie A… -

Ultime Notizie dalla rete : Consegne domicilio Consegne a domicilio ad Altopascio, ritorna Noi per Voi gonews Consegne a domicilio per gli anziani Bergamo, attivato il servizio

È attivo (ma non si è mai fermato) il numero telefonico unico 342.0099675 BergamoAiuta, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, per richiedere la consegna di ...

Parodi: Lockdown? La libreria diventa un viaggio per mondi proibiti

Dopo lo sgomento iniziale abbiamo capito che l’unico modo per continuare a essere librai era “smaterializzarci”: sono iniziati così i contatti via mail, le consegne a domicilio, le chiacchiere e i ...

È attivo (ma non si è mai fermato) il numero telefonico unico 342.0099675 BergamoAiuta, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, per richiedere la consegna di ...Dopo lo sgomento iniziale abbiamo capito che l’unico modo per continuare a essere librai era “smaterializzarci”: sono iniziati così i contatti via mail, le consegne a domicilio, le chiacchiere e i ...