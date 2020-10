Confcooperative | completa rinnovo organi | Anna Manca nuova vicepresidente

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - L'Assemblea Nazionale diche ha riconfermato Maurizio Gardini alla presidenza vede oggi ilmento deglisociali. Il Consiglio nazionale di, riunito in video collegamento per le normative anti Covid,, infatti, gliper il mandato 2020 - 2024. Alla vicepresidenza entra, già presidente della Commissione Dirigenti Donne di. Confermati i vicepresidenti uscenti: Marco Menni, Ugo Campagnaro, Claudia Fiaschi e Gaetano Mancini. Lascia Diego Schelfi. Confermato Marco Venturelli nel ruolo di segretario generale. "La governance di– dice Gardini – vede sempre più donne ai ...

Il Consiglio nazionale di Confcooperative, riunito in video collegamento per le normative anti Covid, completa, infatti, gli organi per il mandato 2020 - 2024. Alla vicepresidenza entra Anna Manca, ...La nuova vicepresidente è Anna Manca. Conferme alla vicepresidenza per Marco Menni, Ugo Campagnaro, Claudia Fiaschi e Gaetano Mancini, mentre Marco Venturelli resta segretario generale. Gardini «Donne ...