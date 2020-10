TV7Benevento : Confcooperative: completa rinnovo organi, Anna Manca nuova vicepresidente... - Confcooperativ1 : RT @VITAnonprofit: .@Confcooperativ1 completa il rinnovo degli organi - VITAnonprofit : .@Confcooperativ1 completa il rinnovo degli organi - Confcoop_ER : RT @Confcooperativ1: #Nomine Anna Manca nuova vicepresidente Conferme per Menni, Campagnaro, @FiaschiClaudia @GaeMancini @Marco_Ventu Gardi… - Confcooperativ1 : #Nomine Anna Manca nuova vicepresidente Conferme per Menni, Campagnaro, @FiaschiClaudia @GaeMancini @Marco_Ventu Ga… -

Ultime Notizie dalla rete : Confcooperative completa

Vita

Il Consiglio nazionale di Confcooperative, riunito in video collegamento per le normative anti Covid, completa, infatti, gli organi per il mandato 2020 - 2024. Alla vicepresidenza entra Anna Manca, ...La nuova vicepresidente è Anna Manca. Conferme alla vicepresidenza per Marco Menni, Ugo Campagnaro, Claudia Fiaschi e Gaetano Mancini, mentre Marco Venturelli resta segretario generale. Gardini «Donne ...