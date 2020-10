Confcommercio: Stoppani confermato vice presidente vicario (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Dopo la riconferma di Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il quinquennio 2020-2025, avvenuta durante l'Assemblea del 15 luglio scorso, il Consiglio di Confcommercio - convocato secondo le normali procedure e in rappresentanza delle imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni – su proposta del presidente Sangalli, ha completato la squadra dei vice presidenti confermando Lino Enrico Stoppani (vice presidente vicario), Alessandro Ambrosi e Donatella Prampolini e nominando sei nuovi vice presidenti: Loretta Credaro, Giovanni Da Pozzo, Patrizia Di Dio, Riccardo Garosci, Fabrizio Palenzona, Manfred Pinzger. E' quanto si legge in una nota di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos) - Dopo la riconferma di Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il quinquennio 2020-2025, avvenuta durante l'Assemblea del 15 luglio scorso, il Consiglio di- convocato secondo le normali procedure e in rappresentanza delle imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e delle professioni – su proposta delSangalli, ha completato la squadra deipresidenti confermando Lino Enrico), Alessandro Ambrosi e Donatella Prampolini e nominando sei nuovipresidenti: Loretta Credaro, Giovanni Da Pozzo, Patrizia Di Dio, Riccardo Garosci, Fabrizio Palenzona, Manfred Pinzger. E' quanto si legge in una nota di ...

