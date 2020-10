Commercialisti | a Napoli Nord c’è la sfida Carboni-Corbello | in lista anche tre giuglianesi

(Di giovedì 22 ottobre 2020) “Quando in una comunità non si riesce a trovare una soluzione rispetto all’affermazione di princìpi, che ad alcuni appaiono chiarissimi, serenamente ci si affida al giudizio di terzi, ed è quello che noi abbiamo fatto – peraltro preannunciandolo agli interessati – senza poi dare a questa vicenda il clamore mediatico che stanno dando, invece, i … L'articolo, ac’è la: intreTeleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Scisciano : Napoli, De Lise (Ungdcec): “Pagano sempre i commercialisti, chiediamo più tutele”: De Lise:”La sentenza n. 22855/20… - lavoronapoli2 : Lavoro Napoli - CONTABILE PER STUDIO DI COMMERCIALISTI - Scisciano : Covid, Eraldo Turi (commercialisti): “Governo congeli debiti fiscali fino all’estate 2021”: Napoli, 21 Ottobre – “I… - MProfessionisti : Commercialisti Napoli. Governo congeli debiti fiscali fino all’estate 2021 . - Codacons : RT @mattinodinapoli: Turi (commercialisti): si congelino debiti fiscali fino all'estate del 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Commercialisti Napoli

Scisciano Notizie ILMONITO

Napoli, 22 Ottobre – “La sentenza n. 22855 del 20/10/2020 della Corte di Cassazione, secondo la quale “il commercialista che non tiene correttamente la contabilità sociale risarcisce il cliente non so ...Napoli, 21 ott 11:24 - (Agenzia Nova) - "Imprese, famiglie, lavoratori dipendenti e autonomi sono tutti accomunati, in questo drammatico periodo storico, da una grande sofferenza... (Ren) ...