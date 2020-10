Come sta cambiando il mondo dei pagamenti cambia (e le sue nuove opportunità) (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nei mesi di lockdown i player del settore pagamenti hanno potuto osservare un dimezzamento dei volumi di transato ma anche la crescita di altre metriche, Come quelle relative ai contactless payments e ai canali e-commerce.nuove tendenze si stanno affermando, Come racconta Daniele Coda, Head Of Product Marketing Nexi. Come spiega il manager, i pagamenti digitali si sono imposti anche in quei settori dove era tradizionalmente in uso il contante, nei piccoli esercizi per esempio, su esplicita richiesta dei clienti. Ma anche i device Come i wearable stanno contribuendo ad abilitare il nuovo paradigma. La digitalizzazione dei pagamenti sta creando nuove chance, conferma Coda, per clienti ed esercenti: su entrambi i fronti, si genera ... Leggi su wired (Di giovedì 22 ottobre 2020) Nei mesi di lockdown i player del settorehanno potuto osservare un dimezzamento dei volumi di transato ma anche la crescita di altre metriche,quelle relative ai contactless payments e ai canali e-commerce.tendenze si stanno affermando,racconta Daniele Coda, Head Of Product Marketing Nexi.spiega il manager, idigitali si sono imposti anche in quei settori dove era tradizionalmente in uso il contante, nei piccoli esercizi per esempio, su esplicita richiesta dei clienti. Ma anche i devicei wearable stanno contribuendo ad abilitare il nuovo paradigma. La digitalizzazione deista creandochance, conferma Coda, per clienti ed esercenti: su entrambi i fronti, si genera ...

LiaQuartapelle : Fontana e Gallera a 8 mesi dall’inizio dell’emergenza non sono in grado di fornire agli operatori sanitari del Sacc… - riotta : .@JoeBiden sta considerando come ministri anche repubblicani @GOP come @JohnKasich sarebbe un ottimo segnale un gov… - Radio1Rai : 'Tutto quello che sta accadendo in questi giorni era previsto, già scritto. Ma finché i fatti non ci sono venuti ad… - VCopppla : RT @Franco32656300: Nella #Lega non sanno più come liberarsi di Salvini. Come noi del resto Le sta sbagliando tutte. #Salvini non fa propo… - PAOLAMALACRIDA : RT @CesareSacchetti: Stoccolma, Svezia. Giornata odierna. Nessuno, come vedete, porta la mascherina. Nè all'aperto, nè nei locali al chiuso… -