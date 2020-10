Come mettere ordine nei tuoi pensieri: impara ad amare il silenzio (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come la pausa tra una nota e l’altra, così il silenzio porta armonia tra i nostri pensieri. “Il silenzio trasforma in musica il rumore che attraversa le nostre esistenze.” Don L.M. Epicoco La paura del silenzio Il silenzio, Come la solitudine, ci fanno tanta paura perché non li conosciamo e perché non sappiamo Come affrontarli e gestirli. Li viviamo con il disagio di chi conosce volo la loro accezioneArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 ottobre 2020)la pausa tra una nota e l’altra, così ilporta armonia tra i nostri. “Iltrasforma in musica il rumore che attraversa le nostre esistenze.” Don L.M. Epicoco La paura delIlla solitudine, ci fanno tanta paura perché non li conosciamo e perché non sappiamoaffrontarli e gestirli. Li viviamo con il disagio di chi conosce volo la loro accezioneArticolo completo: dal blog SoloDonna

alessio_diponio : @LaGrevia @mmorphine_ Va be' dai arriva fino a Roma. Si fermano a San Vittore così pagano di meno di casello. Sì, l… - FrancescoLuisi0 : @AzzolinaLucia chiudiamole queste scuole per non mettere in quarantena l'intero Paese: c'era la didattica a distanz… - Linetto4 : @gilardisil @RadioSavana Nn sarebbe il caso di mettere un'assicurazione obbligatoria come quella che stanno studiando sui monopattini? - malatadivuoto : RT @GMaitino11: A me che parliate di quell'ameba di Oppini fregacazzo, ma se vi azzardate a mettere in discussione una persona come Stefani… - sgp569 : RT @TerraDiPalma: @MuseiCaprera Noi crediamo fortemente che il nostro patrimonio non deve essere visto come un qualcosa da mettere in cassa… -

Ultime Notizie dalla rete : Come mettere Bond oggi: green, come mettere le ali al rendimento Trend-online.com I jeans da mettere in carrello su Amazon in vista del Black Friday

Il Black Friday del 2020, il 27 novembre, si avvicina: ecco i migliori jeans maschili da tenere d'occhio in vista degli sconti.

Nomina vescovi, il Vaticano rinnova l’accordo con la Cina. La proteste degli Usa: “Così Santa Sede mette a rischio sua autorità morale”

Il Vaticano rinnova per altri due anni l’accordo con la Cina per la nomina dei vescovi. Una decisione fortemente voluta da Papa Francesco e dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, nonostant ...

Il Black Friday del 2020, il 27 novembre, si avvicina: ecco i migliori jeans maschili da tenere d'occhio in vista degli sconti.Il Vaticano rinnova per altri due anni l’accordo con la Cina per la nomina dei vescovi. Una decisione fortemente voluta da Papa Francesco e dal cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, nonostant ...