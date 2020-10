Cinque parole cariche di disperazione: virus, la tragica verità di Guido Crosetto. Altro che balconi... (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ve lo ricordate quell'"andrà tutto bene", slogan della prima ondata di coronavirus, quelle tre parole cariche di speranza che campeggiavano davanti ai balconi di mezza Italia? Fin dal principio, in verità, era sembrato uno slogan un po' storto, sbagliato, di fronte alle decine di migliaia di morti. E oggi più che mai, con la seconda ondata che morde in modo bieco, ferocissimo, quelle parole sono state definitivamente archiviate. Certo, siamo tutti pronti a lottare. Ma difficilmente ci ritroveremo ai balconi a cantare. Il morale, ammettiamolo, è sotto i tacchi. E, forse, la pensa così anche Guido Crosetto, il gigante di Fratelli d'Italia, che di buon mattino su Twitter cinguetta: "Finirà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Ve lo ricordate quell'"andrà tutto bene", slogan della prima ondata di corona, quelle tredi speranza che campeggiavano davanti aidi mezza Italia? Fin dal principio, in verità, era sembrato uno slogan un po' storto, sbagliato, di fronte alle decine di migliaia di morti. E oggi più che mai, con la seconda ondata che morde in modo bieco, ferocissimo, quellesono state definitivamente archiviate. Certo, siamo tutti pronti a lottare. Ma difficilmente ci ritroveremo aia cantare. Il morale, ammettiamolo, è sotto i tacchi. E, forse, la pensa così anche, il gigante di Fratelli d'Italia, che di buon mattino su Twitter cinguetta: "Finirà ...

Da "pulito" a "ottimizzazione del sé": cinque parole da cui ripartire secondo Nextatlas

Guido Crosetto, pessimismo sul coronavirus: "Finirà tutt'altro che bene"

E, forse, la pensa così anche Guido Crosetto, il gigante di Fratelli d'Italia, che di buon mattino su Twitter cinguetta: "Finirà tutt'altro che bene". Cinque parole che assomigliano sinistramente a ...

Premio Bergamo, l’architrattista Trevi: «Scrivo incuriosito dal prossimo»

L’autore romano è uno dei cinque finalisti con il romanzo «Sogni e favole». Coglie spunti osservando l’umanità: «Una sera che resto a casa è una sera in cui sento di non aver fatto il mio dovere umano ...

