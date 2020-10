Chiusura Whirlpool, ira dei sindacati: “Difenderemo i lavoratori per la credibilità del Paese” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Scoppia l’ira delle sigle sindacali dopo la decisone della Whirlpool, annunciata al tavolo del Mise, di confermare la Chiusura dello stabilimento di Napoli al prossimo 31 ottobre. “Stanno sacrificando l’Italia” tuona oggi al tavolo ministeriale Antonio Accurso, segretario generale Uilm Campania. “Non mi appello al ruolo dell’amministratore – spiega Accurso – ma all’essere uomini. Siamo in piena pandemia, da quello che voi state annunciando si deciderà il rischio che correranno delle persone che non hanno scelta. Questa responsabilità nessuno la può delegare”. La decisione della multinazionale americana, confermata in piena emergenza sanitaria, lascerà in strada oltre mille famiglie campane, dai 420 lavoratori ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Scoppia l’ira delle sigle sindacali dopo la decisone della, annunciata al tavolo del Mise, di confermare ladello stabilimento di Napoli al prossimo 31 ottobre. “Stanno sacrificando l’Italia” tuona oggi al tavolo ministeriale Antonio Accurso, segretario generale Uilm Campania. “Non mi appello al ruolo dell’amministratore – spiega Accurso – ma all’essere uomini. Siamo in piena pandemia, da quello che voi state annunciando si deciderà il rischio che correranno delle persone che non hanno scelta. Questa responsabilità nessuno la può delegare”. La decisione della multinazionale americana, confermata in piena emergenza sanitaria, lascerà in strada oltre mille famiglie campane, dai 420...

