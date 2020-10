Chieti | prima seduta nuovo Consiglio al Teatro Marrucino alle 16 | nel rispetto normative covid

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 22 ottobre 2020)- Si terrà oggi all'interno del, con inizioore 16, ladelComunale di. L'assemblea si riunirà in presenza all'interno del, nel pienodellesul distanziamento, regole che, imponendo numeri contingentati, al momento non rendono possibile la partecipazione ampia della cittadinanza. Per ovviare a tale inconveniente, l'Amministrazione comunale ha predisposto una diretta della, che potrà essere seguita dalla pagina Facebook dell'Ente, raggiungibile cliccando sul link https://www.facebook.com/comunedi. ...