Chiara Ferragni, la prima "foto" della secondogenita su Instagram. Fan entusiasti: «Assomiglia a Leone» (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chiara Ferragni, la prima "foto" della secondogenita su Instagram. Fan entusiasti: «Assomiglia a Leone». L'influencer più famosa del mondo ha appena pubblicato... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020), lasu. Fan: «Assomiglia a;. L'influencer più famosa del mondo ha appena pubblicato...

repubblica : Chiara Ferragni: 'Indossate quella dannata mascherina, può fare la differenza' - chetempochefa : “Il coprifuoco è una parola che mi ricorda i tempi della guerra. Forse però serve perché fa effetto sulle persone,… - AMorelliMilano : Dopo Rocco Casalino, arrivano Chiara Ferragni e Fedez: ieri sera #Conte ha chiesto loro aiuto ?????#fedez #Ferragni… - MariaMusto19 : RT @chetempochefa: “Il coprifuoco è una parola che mi ricorda i tempi della guerra. Forse però serve perché fa effetto sulle persone, quest… - archimede666 : RT @parentetweet: È veramente sorprendente essere sopravvissuti come specie per duecentomila anni quando per convincere la gente a mettersi… -