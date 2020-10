Chiara Ferragni incinta: la prima foto della bimba e il messaggio per lei (Di giovedì 22 ottobre 2020) . L’influencer ha mostrato a tutti i propri followers il primo scatto della piccola, porgendole un dolce saluto. In moltissimi i commenti affettuosi da parte dei suoi fan. Il piccolo Leone avrà presto una sorellina. Dopo aver annunciato la bella notizia nei giorni … Leggi su viagginews (Di giovedì 22 ottobre 2020) . L’influencer ha mostrato a tutti i propri followers il primo scattopiccola, porgendole un dolce saluto. In moltissimi i commenti affettuosi da parte dei suoi fan. Il piccolo Leone avrà presto una sorellina. Dopo aver annunciato la bella notizia nei giorni …

repubblica : Chiara Ferragni: 'Indossate quella dannata mascherina, può fare la differenza' - chetempochefa : “Il coprifuoco è una parola che mi ricorda i tempi della guerra. Forse però serve perché fa effetto sulle persone,… - AMorelliMilano : Dopo Rocco Casalino, arrivano Chiara Ferragni e Fedez: ieri sera #Conte ha chiesto loro aiuto ?????#fedez #Ferragni… - _g_thoughts_ : RT @Nayrobica_: Chiara Ferragni e Venere di Botticelli ne La principessa e la Povera in 'Sei come me': - MarikaMarang : Lancôme x Chiara Ferragni: il video del lancio è stupendo. -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni Conte: prima dei Ferragnez, gli abbiamo fatto chiamare Giulia Salemi

Il presidente del Consiglio ha chiesto a Fedez e Chiara Ferragni di sensibilizzare i giovani all'uso della mascherina. Forse ha preso l'idea dallo scherzo che abbiamo fatto a Giulia Salemi durante il ...

Chiara Ferragni incinta: la prima foto della bimba e il messaggio per lei

Chiara Ferragni incinta: la prima foto della bimba e il messaggio per lei. L’influencer ha mostrato a tutti i propri followers il primo scatto della piccola, porgendole un dolce saluto. In moltissimi ...

Il presidente del Consiglio ha chiesto a Fedez e Chiara Ferragni di sensibilizzare i giovani all'uso della mascherina. Forse ha preso l'idea dallo scherzo che abbiamo fatto a Giulia Salemi durante il ...Chiara Ferragni incinta: la prima foto della bimba e il messaggio per lei. L’influencer ha mostrato a tutti i propri followers il primo scatto della piccola, porgendole un dolce saluto. In moltissimi ...