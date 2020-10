Chi trama alle spalle di Papa Francesco

Leggi su panorama

(Di giovedì 22 ottobre 2020) L'arresto della «dama nera» Cecilia Marogna è solo l'effetto più evidente delle fortissime tensioni che scuotono la Santa Sede, tra manovre di alti prelati, accordi segreti, giochi politici e rovesciamenti di potere. Che ilsembra controllare con sempre maggiore difficoltà.Cherchez la femme! È irriverente trattandosi di questioni di porpore e monsignori? Cecilia Marogna però è la chiave per spiegare il dissesto finanziario, organizzativo e forse morale - si è aperto il processo per gli abusi sui «chierichetti del» - Oltretevere. Ilfinisce anche in tag satirici che girano in clandestinità: «Amici amici, ma ti rubano la bici» compare nei telefonini sotto un faccione sorridente di Bergoglio.Madame Cecilia è stata infiltrata ...