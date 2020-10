Chelsea | Jorginho e il ritorno di Cech | «Solo alla Play Station potevo immaginarlo…»

(Di giovedì 22 ottobre 2020)ha commentato iltra i pali di PetrNei giorni scorsi, l’allenatore delFrank Lampard ha sorpreso tutti inserendo nella lista dei 25 calciatori per la Premier League anche Petr. Il ceco si è ritirato da qualche anno, ma il manager dei Blues ha deciso di inserirlo viste le difficoltà avute dai portieri della squadra londinese. In una intervista al Mirror,ha commentato iltra i pali di. «Penso chepossa essere di grande aiuto. È una leggenda con molta esperienza alle spalle, quindi penso davvero che potrebbe aiutare molto la squadra nello spogliatoio, e se deve giocare, può ancora farlo in modo grandioso. Mi ...

ItaSportPress

