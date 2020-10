Champions League | Rennes – Krasnodar 1-1 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Rennes – Krasnodar 1-1 è il risultato finale di una partita intensa dove entrambe le squadre hanno avuto pari possibilità di segnare. Alla fine sono stati solo due i gol di cui uno su rigore. Cosa è successo a Rennes? Ma questa sfida non passerà alla storia per il risultato. A far discutere sono le scene che si sono viste sugli spalti del Roazhon Park. 5000 spettatori autorizzati all’ingresso che non hanno avuto il minomo rispetto delle norme anti covid. Ammassatti in alcuni settori dello stadio, molti senza mascherina. Rennes – Krasnodar 1-1 Le formazioni in campo STADE Rennes: Alfred Gomis; Damien Da Silva, Dalbert (dal 36′ st Adrien Hunou), Nayef Aguerd, Hamari Traoré, Eduardo Camavinga (dal ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 ottobre 2020)1-1 è il risultato finale di una partita intensa dove entrambe le squadre hanno avuto pari possibilità di segnare. Alla fine sono stati solo due i gol di cui uno su rigore. Cosa è successo a? Ma questa sfida non passerà alla storia per il risultato. A far discutere sono le scene che si sono viste sugli spalti del Roazhon Park. 5000 spettatori autorizzati all’ingresso che non hanno avuto il minomo rispetto delle norme anti covid. Ammassatti in alcuni settori dello stadio, molti senza mascherina.1-1 Le formazioni in campo STADE: Alfred Gomis; Damien Da Silva, Dalbert (dal 36′ st Adrien Hunou), Nayef Aguerd, Hamari Traoré, Eduardo Camavinga (dal ...

STADE RENNES: Alfred Gomis; Damien Da Silva, Dalbert (dal 36' st Adrien Hunou), Nayef Aguerd, Hamari Traoré, Eduardo Camavinga (dal 36' st Adrien Truffert), Benjamin Bourigeaud (dal 24' st Flavien ...

