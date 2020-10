Champions. Anna Billò batte Ilaria D’Amico e conquista i telespettatori. Ma la pay tv resta in crisi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Buona la prima per Anna Billò. Debutto vincente per la nuova conduttrice del programma Sky dedicato alla Champions League. Anna Billò è subentrata ad Ilaria D’Amico per anni regina incontrastata della notti europea dell’emittente. La Billò ha garantito ritmo, competenza ed autorevolezza al programma accompagnando gli spettatori nella maratona continentale che ha visto impegnata ben quattro formazioni italiane: Juventus, Lazio ed Atalanta partite contro il piede giusto ed Inter incappata invece in un deludente pareggio casalingo. C’era molta attesa per il debutto di Anna Billò nonostante la grande esperienza professionale della giornalista. Sostituire una star come la D’Amico non era certo semplice, ma la missione – almeno al debutto ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Buona la prima perBillò. Debutto vincente per la nuova conduttrice del programma Sky dedicato allaLeague.Billò è subentrata adD’Amico per anni regina incontrastata della notti europea dell’emittente. La Billò ha garantito ritmo, competenza ed autorevolezza al programma accompagnando gli spettatori nella maratona continentale che ha visto impegnata ben quattro formazioni italiane: Juventus, Lazio ed Atalanta partite contro il piede giusto ed Inter incappata invece in un deludente pareggio casalingo. C’era molta attesa per il debutto diBillò nonostante la grande esperienza professionale della giornalista. Sostituire una star come la D’Amico non era certo semplice, ma la missione – almeno al debutto ...

