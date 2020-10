Cessione del credito | come funziona il trasferimento e cos’è

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 22 ottobre 2020)delile cos’è Gli articoli contenuti nel Codice Civile sono mirati a regolare un gran numero di possibili situazioni tra privati, i cui rapporti rilevino dal punto di vista giuridico. In particolare, qui di seguito vogliamo prendere in considerazione la cosiddetta “del“, ovvero un contratto regolato espressamente dall’art. 1260 e seguenti c.c. e, che è importante conoscere giacchè le sue finalità possono essere disparate, e riconducibili alle più diverse esigenze dei contraenti. Facciamo chiarezza.Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sul contratto già firmato e se la legge ammette o no la ...