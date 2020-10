Cesare Battisti chiede i domiciliari per motivi di salute: da giorni rifiuta le visite mediche (Di giovedì 22 ottobre 2020) A quanto apprende l'Adnkronos, , ex terrorista dei Pac detenuto nel reparto di Alta sicurezza, AS2, del carcere di Rossano, in Calabria, ha chiesto al magistrato di Sorveglianza il rinvio dell'... Leggi su leggo (Di giovedì 22 ottobre 2020) A quanto apprende l'Adnkronos, , ex terrorista dei Pac detenuto nel reparto di Alta sicurezza, AS2, del carcere di Rossano, in Calabria, ha chiesto al magistrato di Sorveglianza il rinvio dell'...

L' ex terrorista dei Pac detenuto in Calabria ha chiesto il rinvio dell'esecuzione della pena per motivi di salute ...

Battisti, 65 anni, avrebbe motivato la richiesta con motivi di salute e appellandosi a quanto prevede l’ordinamento penitenziario laddove, in alcuni casi specifici connessi allo stato ...

