Celtic-Milan stasera in tv in chiaro?: canale, orario e diretta streaming Europa League 2020/2021 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Il Milan debutta a Glasgow contro il Celtic nel gruppo H dell'Europa League 2020/2021. Impegno contro gli scozzesi per i ragazzi di Pioli impegnati nella prima giornata della fase a gironi della manifestazione continentale. I rossoneri tornano ad assaporare il panorama internazionale e dopo un avvio scoppiettante in campionato la volontà è quella di ripetersi fuori dai confini nazionali. La partita sarà visibile alle ore 21.00 di giovedì 22 ottobre su Sky Sport Uno e sulla piattaforma di Sky Go, l'incontro sarà tramesso anche in chiaro dal canale TV8.

