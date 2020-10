Celtic-Milan, le probabili formazioni del match (Di giovedì 22 ottobre 2020) Esordio europeo in Scozia per il Milan, atteso dall’esame Celtic. Mini-turnover per i rossoneri attesi lunedì da un altro big match di Serie A, contro la Roma Dopo la grande paura passata contro il Rio Ave, eliminato solo dopo un’interminabile lotteria di rigori, il Milan inizia il suo percorso nella fase a gironi di Europa League con la trasferta al Celtic Park per affrontare i biancoverdi di Glasgow, squadra che evoca dolci ricordi nella mente dei tifosi del Diavolo. Appuntamento alle ore 21, il match sarà visibile su Sky. QUI Celtic – Bufera in casa Celtic dopo la sconfitta nel derby “Old Firm” contro i Rangers, l’allenatore Lennon ha denunciato la presenza di una talpa nello spogliatoio. Assente ... Leggi su zon (Di giovedì 22 ottobre 2020) Esordio europeo in Scozia per il, atteso dall’esame. Mini-turnover per i rossoneri attesi lunedì da un altro bigdi Serie A, contro la Roma Dopo la grande paura passata contro il Rio Ave, eliminato solo dopo un’interminabile lotteria di rigori, ilinizia il suo percorso nella fase a gironi di Europa League con la trasferta alPark per affrontare i biancoverdi di Glasgow, squadra che evoca dolci ricordi nella mente dei tifosi del Diavolo. Appuntamento alle ore 21, ilsarà visibile su Sky. QUI– Bufera in casadopo la sconfitta nel derby “Old Firm” contro i Rangers, l’allenatore Lennon ha denunciato la presenza di una talpa nello spogliatoio. Assente ...

