Catania | la Sigi frena sulla cessione delle quote a Tacopina

Il Catania resta saldamente nella mani della Sigi. Durante l'Assemblea dei soci di questa sera si è parlato delle offerte presentate da Joe Tacopina ma non tutti si sono mostrati favorevoli a passare la mano al tycoon americano. Soci compatti a respingere l'assalto dell'imprenditore che ha presentato tre offerte per tre diverse percentuali di acquisizione. «Sì, la mia priorità è quella di acquisire dalla Sigi tutte le quote del Calcio Catania. Ho presentato la mia offerta e adesso resto in attesa di una risposta che spero sarà positiva. Mi sono confrontato tante volte con Gaetano Nicolosi (il socio principale della Sigi, ndr) e spero che l'affare si farà» ha detto ...

