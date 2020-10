Caso Montebianco, l'Italia protesta con la Francia: "Da Parigi misure unilaterali" (Di giovedì 22 ottobre 2020) Su istruzione del ministro Luigi Di Maio, l'ambasciata a Parigi ha espresso formalmente alle Autorità francesi "il forte disappunto " Italiano per le misure di protezione del sito naturale del Monte Bianco... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 22 ottobre 2020) Su istruzione del ministro Luigi Di Maio, l'ambasciata aha espresso formalmente alle Autorità francesi "il forte disappunto "no per ledi protezione del sito naturale del Monte Bianco...

