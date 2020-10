Casaleggio scuote il M5s | due mandati valore fondante

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Stati generali del Movimento 5 stelle al via, anche se già svuotati in parte del pathos che ne ha accompagnato la difficile gestazione. L'appuntamento nazionale, infatti, previsto originariamente come una assemblea fisica per delegati regionali a conclusione del percorso, è stato rinviato di una settimana e si svolgerà il 14 e 15 novembre prossimi. On line, come nella fase preparatoria a livello locale. L'effetto "congresso di partito" è scongiurato e forse è anche ridotto il rischio di ribaltamenti a sorpresa nei rapporti di forza interni, tuttora dominati dall'asse "governista" guidato dall'ex capo politico Luigi Di Maio e dal presidente della Camera Roberto Fico. I due non sono sempre in sintonia, ma condividono l'obiettivo di una cura sedativa del conflitto interno in direzione di un consolidamento dell'attuale maggioranza di governo.Partono ...