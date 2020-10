Casaleggio | limite 2 mandati principio fondante del M5s

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Intervistato a Omnibus sottolinea che 'un organo collegiale già esiste, ha 200 persone e devo capire in che modo si deve evolvere'. 'Conoscevo Conte da prima che diventasse presidente del Consiglio'

Intervistato a Omnibus sottolinea che "un organo collegiale già esiste, ha 200 persone e devo capire in che modo si deve evolvere". "Conoscevo Conte da prima che diventasse presidente del Consiglio" ...Il Movimento Cinque Stelle aveva offerto un ministero nel Conte bis a Davide Casaleggio. “Mi hanno offerto un ministero, ma preferisco non parlarne per rispetto della persona che lo occupa oggi”, comm ...