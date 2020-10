Carolina di Monaco, cambio look radicale: mai vista così la principessa (Di giovedì 22 ottobre 2020) Carolina di Monaco è una icona di stile ed eleganza da sempre. Tutte caratteristiche che ha ereditato la figlia Charlotte. Entrambe bellissime e longilinee hanno occhi verdi magnetici e capelli scuri, gusto per la moda e classe innate. Mamma e figlia, rispettivamente 63 e 34 anni, lo hanno dimostrato anche qualche giorno fa, quando hanno presenziato insieme alla cerimonia di premiazione della fondazione Prince Pierre de Monaco. Ovviamente avevano tutte e due la mascherina: quella di Carolina era addirittura abbinata al look, tono su tono, e quindi blu notte. Charlotte ha indossato un abito animalier fluido e uno spolverino nero. Outfit che ha subito riacceso il gossip su una eventuale, terza gravidanza. Ma la vera sorpresa è arrivata qualche giorno più tardi a Palazzo, sempre allo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020)diè una icona di stile ed eleganza da sempre. Tutte caratteristiche che ha ereditato la figlia Charlotte. Entrambe bellissime e longilinee hanno occhi verdi magnetici e capelli scuri, gusto per la moda e classe innate. Mamma e figlia, rispettivamente 63 e 34 anni, lo hanno dimostrato anche qualche giorno fa, quando hanno presenziato insieme alla cerimonia di premiazione della fondazione Prince Pierre de. Ovviamente avevano tutte e due la mascherina: quella diera addirittura abbinata al, tono su tono, e quindi blu notte. Charlotte ha indossato un abito animalier fluido e uno spolverino nero. Outfit che ha subito riacceso il gossip su una eventuale, terza gravidanza. Ma la vera sorpresa è arrivata qualche giorno più tardi a Palazzo, sempre allo ...

