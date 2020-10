Caro Muccino | la tua è una Calabria generica che mescola coppole e stereotipi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Dove vuoi che ti porto? Nelle piazzette dove giovani in coppola e bretelle stanno seduti a gambe larghe mentre i pensionati giocano a carte? Per le stradine dove passano gli asinelli, condotti da un altro simpatico paesano con la coppola – però bianca? Tra i filari di agrumi, le famose clementine estive di cui nessuno sospettava l’esistenza?Dove vuoi che ti porto? Nella masseria con le tendine ricamate, a chiedere la – misteriosa – soppressata col finocchietto? Nella trattoria che ricorda tanto il Bar Vitelli, manca giusto Michael Corleone versione picciotto?Dove vuoi che ti porto, per portarti lontano dagliche – siamo tutti d’accordo – sono davvero insopportabili quando si tratta di Sud? E dire che il corto “Terra mia”, otto minuti firmati Gabriele ...