Can Yaman | prossimamente una mini-serie con un’attrice italiana e le news non si fermano qui!

Torniamo a parlare di Can Yaman. Sì, perché ci sono altre bellissima novità su di lui, tra cui una piuttosto particolare: siete pronti? Can Yaman: parla il produttore di "Daydreamer" e "Bay Yanlis" Dopo Can Yaman, il portale italiano "GossipeTV" ha recentemente intervistato Faruk Turgut, che probabilmente le fan dell'attore ricorderanno essere il produttore di "Daydreamer – Le Ali del Sogno" ("Erkenci Kus") e "Bay Yanlis" ("Signor Sbagliato") e fondatore della casa di produzione "Gold Film". Ebbene, ha svelato di avere in programma altri progetti con Can, tra cui una mini-serie prodotta anche dall'Italia e dove la co-protagonista sarà italiana!

