Campania, la scuola è chiusa per tutti tranne che per i disabili. Io la chiamo classe differenziale (Di giovedì 22 ottobre 2020) Chissà cosa penserebbe il genitore di un alunno della scuola elementare se, accompagnando il proprio figlio a scuola, scoprisse che solo il suo bambino sarà presente in classe. Chissà cosa penserebbe quel bambino, ritrovandosi circondato solo da banchi vuoti, sedioline ordinate e nessun compagno di classe. Chissà cosa farebbe l'insegnante designato ad accogliere il bambino scoprendo il silenzio surreale che una scuola vuota "urla" alle sue orecchie. Una scuola senza alunni non è una scuola. Una classe vuota occupata solo da un bambino è una dimensione illogica ed innaturale della scuola. Questa descrizione non appaia al lettore una iperbole fantasiosa ma il frutto ...

