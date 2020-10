Campania, 1.541 positivi su 12 mila tamponi. Posti di degenza quasi esauriti (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo al coronavirus. I positivi del giorno sono 1.541, di cui 88 con sintomi e 1.453 senza, su 12.001 tamponi processati (12,84%). Sono stati registrati altri 6 deceduti, compreso alcuni non conteggiati negli scorsi due giorni, mentre i guariti sono 75. Ancora sotto controllo la situazione relativa ai Posti letto in terapia intensiva, occupati 94 su 227. quasi esauriti, invece, quelli di degenza ordinaria: ne restano soltanto 63 liberi (1.037/1.100) ma dovrebbero essere presto aumentati secondo il piano di emergenza già elaborato. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 22 ottobre 2020) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso il bollettino odierno relativo al coronavirus. Idel giorno sono 1.541, di cui 88 con sintomi e 1.453 senza, su 12.001processati (12,84%). Sono stati registrati altri 6 deceduti, compreso alcuni non conteggiati negli scorsi due giorni, mentre i guariti sono 75. Ancora sotto controllo la situazione relativa ailetto in terapia intensiva, occupati 94 su 227., invece, quelli diordinaria: ne restano soltanto 63 liberi (1.037/1.100) ma dovrebbero essere presto aumentati secondo il piano di emergenza già elaborato. L'articolo ilNapolista.

NIrpinia : In Campania i positivi al Covid-19 salgono per 1.541 casi. Boom di ricoveri, ospedali pieni. Da domani coprifuoco n… - TV7Benevento : CORONAVIRUS. IN CAMPANIA 1.541 NUOVI CASI, 6 DECESSI E 75 GUARITI... - FrancoBove1965 : RT @lucarango88: ??Continua a correre il contagio in #Campania: +1.541 casi su 12.001 tamponi (incdidenza 12,84%); sono 6 i deceduti dal 20… - irastadilarsson : #CAMPANIA 22/10/2020 Positivi: +1.541 Decessi: +6 Ricoveri: +41 Intensiva: +9 ? dato più alto dal 25 Aprile Guarit… - ninoBertolino : RT @lucarango88: ??Continua a correre il contagio in #Campania: +1.541 casi su 12.001 tamponi (incdidenza 12,84%); sono 6 i deceduti dal 20… -

Ultime Notizie dalla rete : Campania 541 Confcooperative, in Campania sulla scuola situazione kafkiana Vita CORONAVIRUS. IN CAMPANIA 1.541 NUOVI CASI, 6 DECESSI E 75 GUARITI

Sono 1.541 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 12.001 tamponi. Dei 1.541 nuovi positivi, 88 sono sintomatici e 1.453 sono asintomatici. Il totale dei positivi in ...

Bollettino Campania, 1541 nuovi positivi e 6 vittime

Questo il bollettino di oggi (22 ottobre) licenziato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Positivi del giorno: 1.541 dei quali 1.453 asintomatici. Tamponi del giorno: 12.001. Totale ...

Sono 1.541 i nuovi casi di coronavirus emersi oggi in Campania dall’analisi di 12.001 tamponi. Dei 1.541 nuovi positivi, 88 sono sintomatici e 1.453 sono asintomatici. Il totale dei positivi in ...Questo il bollettino di oggi (22 ottobre) licenziato dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Positivi del giorno: 1.541 dei quali 1.453 asintomatici. Tamponi del giorno: 12.001. Totale ...