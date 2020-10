Campagna antinfluenzale: partita nelle farmacie lombarde la consegna dei vaccini ai medici (Di giovedì 22 ottobre 2020) nelle farmacie lombarde è iniziata la distribuzione dei vaccini ai medici di famiglia e sta procedendo, come da programma: i pazienti più fragili e quelli con patologie croniche potranno cominciare a essere vaccinati già questa settimana. Lo comunica ufficialmente Federfarma Lombardia, che rende noti i dati dei primi 3 giorni di Campagna, partita il 19 ottobre: 280.563 dosi totali ordinate e in gran parte già ritirate dai medici (di cui 157.128 per l’antinfluenzale e 123.435 per l’antipneumococcico) – (dati aggiornati alle 8.50 di oggi, 22 ottobre). Per quanto riguarda le categorie non coperte dalla Campagna di vaccinazione pubblica, Federfarma Lombardia rassicura i ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 22 ottobre 2020)è iniziata la distribuzione deiaidi famiglia e sta procedendo, come da programma: i pazienti più fragili e quelli con patologie croniche potranno cominciare a essere vaccinati già questa settimana. Lo comunica ufficialmente Federfarma Lombardia, che rende noti i dati dei primi 3 giorni diil 19 ottobre: 280.563 dosi totali ordinate e in gran parte già ritirate dai(di cui 157.128 per l’e 123.435 per l’antipneumococcico) – (dati aggiornati alle 8.50 di oggi, 22 ottobre). Per quanto riguarda le categorie non coperte dalladi vaccinazione pubblica, Federfarma Lombardia rassicura i ...

