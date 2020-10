Calendario Champions League 2020 2021 | gironi | risultati | classifiche

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Ha preso il via la Fase adella, protagoniste anche 4 italianeGiovedì 1 ottobre, con la compilazione dei, ha preso forma a Nyon la. La passata edizione, caratterizzata da una lunga interruzione a causa della pandemia da Coronavirus, si è conclusa lo scorso agosto con il successo in finale del Bayern Monaco contro il PSG. L’edizionevede ai nastri di partenza 4 squadre italiane: la Juventus campione d’Italia, l’Inter, l’Atalanta e la Lazio.Novità...

Ha preso il via la Fase a gironi della Champions League 2020/2021, protagoniste anche 4 italiane: Juventus, Inter, Atalanta e Lazio ...Il calendario della Lazio prima della sosta per le nazionali è fittissimo. Si dice sempre che ogni partita sia decisiva, ma in questi 15 giorni la Lazio ...