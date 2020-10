(Di giovedì 22 ottobre 2020) Roma, 22 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "L'indagine ci consegna uno scenario che impone una riflessione ampia su comeil, ovvero la chiusura di quelle aziende che grazie agli interventi dellavera hanno cercato di resistere". Così la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina, commenta i dati della ricerca 'Crisi, emergenza sanitaria e lavoro nelle pmi', realizzata dai professionisti, secondo cui nel 2020 le piccole e medieperderanno un milione di posti di lavoro e 2 su 10 rischieranno di chiudere. I dati della ricerca verranno presentati dai consulenti del lavoro nel corso del Festival del lavoro, in programma oggi e domani. "Ci sono buone ragioni -continua- per pensare che le ...

TV7Benevento : Calderone:'Evitare il peggio per imprese, fatturato pre-Covid non prima 2 anni'... -

Ultime Notizie dalla rete : Calderone Evitare

Il Tempo

(Adnkronos/Labitalia) - "L'indagine ci consegna uno scenario che impone una riflessione ampia su come evitare il peggio ... nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, commenta ...Con i gol del difensore ex Parma e della punta ex benevento i salentini raggiungono il pareggio dopo un primo tempo disastroso chiuso sullo 0-2.