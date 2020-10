Calciomercato: Sergio Ramos rifiuta il rinnovo, la Juventus lo aspetta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Sergio Ramos non rinnoverà con il Real Madrid. Questa l’ultima bomba di Calciomercato sganciata dalla Spagna. El Gran Capitan ha deciso di non continuare a vestire la camiseta blanca ed è pronto a nuove sfide. Ramos è uno dei difensori più forti della storia di questo sport e la sua partenza richiama le più grandi società del globo. In Spagna sono sicuri, la Juventus è tra queste squadre ed è pronta ad accogliere il centrale spagnolo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, per Bernardeschi cessione in vista? LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, l'agente Meozzi: "Milik ha già l'accordo con una squadra..." Sergio Ramos, ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 22 ottobre 2020)non rinnoverà con il Real Madrid. Questa l’ultima bomba disganciata dalla Spagna. El Gran Capitan ha deciso di non continuare a vestire la camiseta blanca ed è pronto a nuove sfide.è uno dei difensori più forti della storia di questo sport e la sua partenza richiama le più grandi società del globo. In Spagna sono sicuri, laè tra queste squadre ed è pronta ad accogliere il centrale spagnolo. LEGGI ANCHE:, per Bernardeschi cessione in vista? LEGGI ANCHE:, l'agente Meozzi: "Milik ha già l'accordo con una squadra...", ...

