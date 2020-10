Calciomercato Juventus | l’agente Meozzi | “Milik ha già l’accordo con una squadra…”

Leggi su tuttojuve24

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Arkadiusz Milik ha vissuto un’estate dia dir poco tribolata. Il suo rapporto con il Napoli era ormai ai minimi termini da tempo, con la scelta di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021, quando a giugno, Milik, sembrava dover essere la nuova spalla di Cristiano Ronaldo alla. Le notizie di un suo approdo in bianconero si sono rincorse per tempo ma la buona riuscita della trattativa non si è verificata. Anche quando tutto sembrava fatto per il suo trasferimento alla Roma, l’affare è saltato clamorosamente, impedendo tra l’altro a Dzeko di raggiungere proprio la Juve. Da gennaio il polacco potrà firmare con una nuova squadra e il procuratorecrede di sapere chi se lo aggiudicherà. LEGGI ANCHE:...