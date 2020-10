(Di giovedì 22 ottobre 2020) Brutto episodio accaduto nel campionato degli Allievi Interprovinciali Under 16, dove un giocatore della squadra Gotico Garibaldina di Piacenza è statoto per ben 12. Il motivo è riconducibile aglirivolti ad un avversario e ad alcune offese dirette all’arbitro. “Espulso perché rivolgeva ad un calciatore avversario un epiteto di stampo razzista, contravvenendo alla normativa contro il razzismo del Codice Disciplinare Uefa, indirizzava al direttore di gara reiterate espressioni offensive” si legge nel comunicato del Giudice Sportivo.

sportface2016 : #Calcio, insulti razzisti all’avversario: 12 giornate di squalifica per un giovane - VinceMaielli : RT @il_cappellini: Qualche anno fa Mancini, dopo un match col Napoli, accusò Sarri di insulti omofobi, disse che era una vergogna e che il… - lorenzabo : RT @il_cappellini: Qualche anno fa Mancini, dopo un match col Napoli, accusò Sarri di insulti omofobi, disse che era una vergogna e che il… - Sergiofge1 : RT @il_cappellini: Qualche anno fa Mancini, dopo un match col Napoli, accusò Sarri di insulti omofobi, disse che era una vergogna e che il… - sprto : RT @il_cappellini: Qualche anno fa Mancini, dopo un match col Napoli, accusò Sarri di insulti omofobi, disse che era una vergogna e che il… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio insulti

Calcio News 24

Il motivo è riconducibile agli insulti razzisti rivolti ad un avversario e ad alcune offese dirette all’arbitro. “Espulso perché rivolgeva ad un calciatore avversario un epiteto di stampo razzista, ...Lungo stop (sei giornate) anche per il tecnico del GossolengoPittolo Under 17 e per un giocatore della Primogenita, fermato per quattro settimane ...