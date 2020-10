Calcio, Europa League: la Roma batte lo Young Boys, Napoli sconfitto dall’AZ Alkmaar (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una vittoria e una sconfitta per le prime due italiane impegnate nella giornata d’apertura della fase a gironi dell’Europa League 2020-2021 di Calcio. La Roma ha sconfitto lo Young Boys per 2-1. I giallorossi sono passati in svantaggio al 14′ su un Calcio di rigore trasformato da Nsame. I capitolini hanno sofferto nella tana degli svizzeri, ma il triplo cambio operato al 59′ ha fatto la differenza: Mikhitaryan, Dzeko, Veretout hanno preso il posto di Pedro, Mayoral, Villar del Fralle. Al 69′ Perez ha pareggiato su assist di Dzeko, cinque minuti più tardi è arrivato il 2-1 siglato da Kumbulla su invito di Mkhitaryan. La Roma balza così in testa al gruppo A insieme al Cluj, capace di ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Una vittoria e una sconfitta per le prime due italiane impegnate nella giornata d’apertura della fase a gironi dell’2020-2021 di. Lahaloper 2-1. I giallorossi sono passati in svantaggio al 14′ su undi rigore trasformato da Nsame. I capitolini hanno sofferto nella tana degli svizzeri, ma il triplo cambio operato al 59′ ha fatto la differenza: Mikhitaryan, Dzeko, Veretout hanno preso il posto di Pedro, Mayoral, Villar del Fralle. Al 69′ Perez ha pareggiato su assist di Dzeko, cinque minuti più tardi è arrivato il 2-1 siglato da Kumbulla su invito di Mkhitaryan. Labalza così in testa al gruppo A insieme al Cluj, capace di ...

Tonfo casalingo per il Napoli nella 1ª giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra di Gattuso cade contro l'AZ Alkmaar, decimato per via delle tante positività al Coronavirus; i padroni ...

Tonfo casalingo per il Napoli nella 1ª giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra di Gattuso cade contro l'AZ Alkmaar, decimato per via delle tante positività al Coronavirus; i padroni ...Il Napoli fa un passo indietro e stecca la prima in Europa League. Gli uomini di Gattuso vanno ko in casa contro l'Az Alkmaar all'esordio nel girone: decide un gol di De Wit nel secondo tempo.