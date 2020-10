Calcetto “clandestino” a Castellanza | multato il titolare del centro sportivo e 10 calciatori

Leggi su sportface

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Fioccano multe a(Varese) dopo una partita di“clandestina”. I militari, impegnati in un normale controllo, hanno fatto irruzione all’interno di untrovando 10amatoriali impegnati in una delle più classiche partite di. Dinnanzi al divieto imposto dal nuovo Dpcm per gli sport di contatto, ildele le 10 persone in campo sono state multate per aver violato le norme in vigore per contrastare il contagio da Covid-19.