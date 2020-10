Cagliari | il muro di Cragno ha bisogno di aiuto

(Di giovedì 22 ottobre 2020)- Una sistemata più che efficace l'ha già data al reparto offensivo, determinante nella gara di Torino ma già in grado di realizzare due reti anche a Bergamo, ma ora tutte le attenzioni di ...

Ca5Anteprima : FF Cagliari: Mascia alza il muro, ma a sorridere è il Falconara - marinabeccuti : Il Cagliari ha un pezzo da novata. Cragno alza il muro - Torinogranatait : Il Cagliari ha un pezzo da novata. Cragno alza il muro - Cagliari_1920 : Cragno alza il muro: è primo per numero di parate in A - UnioneSarda : #Sardegna - Tenta di scavalcare il muro della caserma di #Capoterra: bloccato da due militari -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari muro

Corriere dello Sport

Nell’isola 221 nuovi casi: 74 sono stati identificati per “sospetto diagnostico” Preoccupa l’aumento della pressione sugli ospedali: 34 in rianimazione ...È la quota raggiunta dall’attaccante in Italia con la doppietta al Toro: «La prima rete l’ho dedicata a mia madre» ...