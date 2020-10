Cagliari | attentato a Quartu Sant’Elena | bomba nella sede del municipio

(Di giovedì 22 ottobre 2020)Sant’Elena: ladelè stata fatta esplodere a tre giorni dall’elezione del sindaco Una notte di terrore quella che si è vissuta aSant’Elena, comune in provincia di. Unaartigianale è stata fatta esplodere sul retro delladela tre giorni dall’elezione … L'articoloSant’Elena:delproviene da Inews.it.

Idl3 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - #Quartu, bomba esplode in municipio. L'attentato alla vigilia del voto - UnioneSarda : #Sardegna - #Quartu, bomba esplode in municipio. L'attentato alla vigilia del voto -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari attentato

Attentato dinamitardo nella notte a Quartu Sant'Elena. Una bomba artigianale è stata fatta esplodere sul retro del Municipio. L'ordigno è stato piazzato su un muretto in via Venezia e ha danneggiato l ...Il baby-Cagliari di Di Francesco inizia a fare sul serio. I rossoblù hanno raccolto i primi tre punti stagionali nell’ultima trasferta in casa del Torino e l’allenatore pescarese, da sempre attento ai ...