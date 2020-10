Buongiorno dalla Borsa 22 ottobre 2020

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 22 ottobre 2020) (Tele) – Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,35%; al contrario, chiude la giornata senza particolari scossoni il Nasdaq 100, fermandosi a 11.665,37 punti. Seduta in calo per Tokyo, che retrocede dello 0,70% e chiude a 23.474,3 punti. Shenzhen porta a casa un calo dello 0,53%, con chiusura a 13.396,2 punti. Tutte in forte calo le principali Borse europee. Giornata “no” anche per il listino milanese, che tuttavia mostra cali meno consistenti. Spicca la prestazione negativa di Francoforte, che scende dell’1,19%; tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,63%; Parigi scende dello 0,98%. Peggiore tra i settori, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime, che riporta una flessione di -2,41%. Pressione su Tenaris, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,45%. ...