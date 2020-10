Boom di contagi Germania, sforata la soglia dei 10mila casi (Di giovedì 22 ottobre 2020) E’ Boom di contagi in Germania dove si è sforata la soglia dei 10 mila casi in un solo giorno. I dati dell’Istituto Robert Koch segnano 11.287 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, superando così il record dei 7.830 di sabato scorso. Seppur elevati, il dato di oggi non può essere paragonato a quello della fase acuta dell’epidemia, dato che attualmente vengono fatti molti più test.Anche il Regno Unito ieri ha raggiunto il record di contagi: 26.688 in un solo giorno. In Francia sono stati registrati 26.676, in aumento rispetto al giorno precedente, e la Spagna invece ha visto un incremento di 16.973 casi, numeri che portano il numero di contagi complessivi a 1 milione: un picco finora mai ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) E’diindove si èladei 10 milain un solo giorno. I dati dell’Istituto Robert Koch segnano 11.287 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, superando così il record dei 7.830 di sabato scorso. Seppur elevati, il dato di oggi non può essere paragonato a quello della fase acuta dell’epidemia, dato che attualmente vengono fatti molti più test.Anche il Regno Unito ieri ha raggiunto il record di: 26.688 in un solo giorno. In Francia sono stati registrati 26.676, in aumento rispetto al giorno precedente, e la Spagna invece ha visto un incremento di 16.973, numeri che portano il numero dicomplessivi a 1 milione: un picco finora mai ...

