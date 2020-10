Bonus Inps: vengono erogati i 1.800 euro per i lavoratori più colpiti (Di giovedì 22 ottobre 2020) Con il Decreto Rilancio sono stati introdotti diversi incentivi e finalmente i bonus Inps iniziano a essere erogati. Attesissimo quello da 1.800 euro, che si si rivolge ai lavoratori più colpiti dal lockdown, a chi, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle misure previste dal decreto Cura Italia. Nello specifico il bonus Inps è rivolto ai lavoratori stagionali, ai lavoratori intermittenti e ai lavoratori autonomi occasionali senza partita iva e non iscritti ad altre forme previdenziali. Ultima categoria di riferimento sono i lavoratori incaricati delle vendite a domicilio con partita iva che non siano però iscritti ad altre forme di previdenza. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 ottobre 2020) Con il Decreto Rilancio sono stati introdotti diversi incentivi e finalmente i bonus Inps iniziano a essere erogati. Attesissimo quello da 1.800 euro, che si si rivolge ai lavoratori più colpiti dal lockdown, a chi, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle misure previste dal decreto Cura Italia. Nello specifico il bonus Inps è rivolto ai lavoratori stagionali, ai lavoratori intermittenti e ai lavoratori autonomi occasionali senza partita iva e non iscritti ad altre forme previdenziali. Ultima categoria di riferimento sono i lavoratori incaricati delle vendite a domicilio con partita iva che non siano però iscritti ad altre forme di previdenza.

I bonus Inps sono moltissimi: da quello per il pc a quello per gli studenti. Ora stanno cominciando ad arrivare i famosi 1.800 euro, per i lavoratori più colpiti dalla pandemia ...

All’interno del dossier dell’Inps dedicato al Coronavirus è stata pubblicata la nuova sezione “Covid-19: tutti i servizi dell’Inps”. Ecco come richiedere tutti i bonus previsti.

