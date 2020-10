Bonus 500 euro per internet veloce, pc e tablet: ecco come otterlo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Redazione Il Comitato Banda ultra larga (Cobul) ha deciso che le famiglie che ne hanno diritto potranno iniziare a servirsi del Bonus dal mese prossimo e ha dato mandato a Infratel di “agire affinché i cittadini possano usufruire quanto prima delle agevolazioni”. Nella prima fase sono interessate 480mila famiglie con meno di 20mila euro di Isee. … Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di giovedì 22 ottobre 2020) Redazione Il Comitato Banda ultra larga (Cobul) ha deciso che le famiglie che ne hanno diritto potranno iniziare a servirsi deldal mese prossimo e ha dato mandato a Infratel di “agire affinché i cittadini possano usufruire quanto prima delle agevolazioni”. Nella prima fase sono interessate 480mila famiglie con meno di 20miladi Isee. … Impronta Unika.

