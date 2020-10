Bollo auto noleggio 2020: cosa cambia per il pagamento e importo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come stabilito dal Decreto Milleproroghe approvato dal Parlamento, ci sono delle novità relative al Bollo auto, e in particolare all’imposta applicata sulle auto a noleggio a lungo termine, laddove per “lungo termine” s’intenda un lasso di tempo che supera l’anno. Infatti, il decreto ha fatto slittare una scadenza stabilita originariamente nella Legge di Bilancio 2020. Vediamo cosa è cambiato. Bollo auto noleggio a lungo termine: nuova scadenza del pagamento Stando a quanto riportato dalla Manovra 2020, si stabiliva entro il 30 giugno 2020 il pagamento del Bollo auto ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 22 ottobre 2020) Come stabilito dal Decreto Milleproroghe approvato dal Parlamento, ci sono delle novità relative al, e in particolare all’imposta applicata sullea lungo termine, laddove per “lungo termine” s’intenda un lasso di tempo che supera l’anno. Infatti, il decreto ha fatto slittare una scadenza stabilita originariamente nella Legge di Bilancio. Vediamoto.a lungo termine: nuova scadenza delStando a quanto riportato dalla Manovra, si stabiliva entro il 30 giugnoildel...

teresacapitanio : Quando il bollo auto va in prescrizione e non si deve più pagare la cartella dell’Agenzia delle Entrate… - LuciaMingardo : STASERA L' INFAME RINNEGATO CONTE HA DETTO CHE NON VI SARANNO ULTERIORI TASSE...BALLE!! DAL PRIMO GENNAIO 2021 IL R… - Mario84583849 : RT @Regione_Sicilia: #Covid19, al via procedura esenzione del bollo #auto per i redditi più bassi - - MondoPalermo : Esenzione bollo auto, al via a procedura on line, in poche ora già mille istanze presentate - cobrampi : RT @LucaLombroso: ritirare un documento cartaceo, di persona, con marca da bollo da apporci. 25 km in auto in quanto ufficio distante e se… -