Bollettino Coronavirus del 22 Ottobre 2020 (Di giovedì 22 ottobre 2020) In data 22 Ottobre l’incremento nazionale dei casi è +3,57% (ieri +3,49%) con 465.726 contagiati totali, 259.456 dimissioni/guarigioni (+2.082) e 36.968 deceduti (+136); 169.302 infezioni in corso (+13.860). Elaborati 170.392 tamponi (ieri 177.848); 16.079 positivi; rapporto positivi/tamponi 9,43% (ieri 8,54%). Ricoverati con sintomi +637 (9.694); terapie intensive +66 (992). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.125; Piemonte 1.550; Campania 1.541; Veneto 1.325; Lazio 1.251; Toscana 1.145; Emilia Romagna 889; Sicilia 796; Liguria 690; Puglia 485; Umbria 407; Marche 321; Abruzzo 306; P.A. Bolzano 247; Sardegna 243; Friuli 220. In Lombardia curva +3,06% (ieri +3,16%) con 35.715 tamponi (ieri 36.416) e 4.125 positivi; rapporto positivi/tamponi 11,54% (ieri 11,33%); 138.729 contagiati totali; ricoverati +164 (1.684); terapie intensive +22 (156); 29 decessi ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 ottobre 2020) In data 22l’incremento nazionale dei casi è +3,57% (ieri +3,49%) con 465.726 contagiati totali, 259.456 dimissioni/guarigioni (+2.082) e 36.968 deceduti (+136); 169.302 infezioni in corso (+13.860). Elaborati 170.392 tamponi (ieri 177.848); 16.079 positivi; rapporto positivi/tamponi 9,43% (ieri 8,54%). Ricoverati con sintomi +637 (9.694); terapie intensive +66 (992). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.125; Piemonte 1.550; Campania 1.541; Veneto 1.325; Lazio 1.251; Toscana 1.145; Emilia Romagna 889; Sicilia 796; Liguria 690; Puglia 485; Umbria 407; Marche 321; Abruzzo 306; P.A. Bolzano 247; Sardegna 243; Friuli 220. In Lombardia curva +3,06% (ieri +3,16%) con 35.715 tamponi (ieri 36.416) e 4.125 positivi; rapporto positivi/tamponi 11,54% (ieri 11,33%); 138.729 contagiati totali; ricoverati +164 (1.684); terapie intensive +22 (156); 29 decessi ...

