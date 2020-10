Bollettino Asl: la provincia di Salerno fa… 90 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Sono 90 i casi positivi riscontrati dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl e che ha analizzato 954 tamponi nel solo laboratorio del Ruggi, essendo stato chiuso, dopo il riscontro di un caso positivo, il laboratorio dell’ospedale di Eboli. Il maggior numero di casi di contagio sono stati registrati nel comune capoluogo con 14 tamponi positivi, 11 invece quelli rilevati nel comune di Polla, Angri e Cava de’ Tirreni. Ci sono sei nuovi casi anche a Battipaglia, mentre quattro tamponi positivi sono stati rilevati nei comuni di Baronissi, Nocera Inferiore, Pagani, Pontecagnano Faiano. Arriva la conferma anche di tre nuovi casi nel comune di Cetara, Mercato San Severino, Sarno, solo due per fortuna i casi positivi nel comune di Scafati. Due anche a Maiori e Giffoni Valle Piana. Un solo caso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono 90 i casi positivi riscontrati dal Dipartimento di prevenzione dell’Asl e che ha analizzato 954 tamponi nel solo laboratorio del Ruggi, essendo stato chiuso, dopo il riscontro di un caso positivo, il laboratorio dell’ospedale di Eboli. Il maggior numero di casi di contagio sono stati registrati nel comune capoluogo con 14 tamponi positivi, 11 invece quelli rilevati nel comune di Polla, Angri e Cava de’ Tirreni. Ci sono sei nuovi casi anche a Battipaglia, mentre quattro tamponi positivi sono stati rilevati nei comuni di Baronissi, Nocera Inferiore, Pagani, Pontecagnano Faiano. Arriva la conferma anche di tre nuovi casi nel comune di Cetara, Mercato San Severino, Sarno, solo due per fortuna i casi positivi nel comune di Scafati. Due anche a Maiori e Giffoni Valle Piana. Un solo caso ...

