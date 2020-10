Blocco dei licenziamenti, non c’è accordo tra governo e sindacati sulla proroga. Cgil, Cisl e Uil: “Va esteso fino a marzo 2021” (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si è concluso con un nulla di fatto il vertice tra governo e sindacati sulla proroga degli ammortizzatori sociali e del Blocco dei licenziamenti. Le trattative sono iniziate ieri sera alle 19.30 a Palazzo Chigi tra Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri con i ministri dell’Economia e del Lavoro, Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo, e sono andate avanti per tutta la notte. Ma un accordo ancora non c’è. I leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil chiedono che le due misure vadano avanti di pari passo, unite agli altri provvedimenti emergenziali anti-Covid, e puntano ad estenderle almeno fino a marzo 2021, mentre l’esecutivo è fermo sulle sue posizioni: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si è concluso con un nulla di fatto il vertice tradegli ammortizzatori sociali e deldei. Le trattative sono iniziate ieri sera alle 19.30 a Palazzo Chigi tra Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Pierpaolo Bombardieri con i ministri dell’Economia e del Lavoro, Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo, e sono andate avanti per tutta la notte. Ma unancora non c’è. I leader sindacali die Uil chiedono che le due misure vadano avanti di pari passo, unite agli altri provvedimenti emergenziali anti-Covid, e puntano ad estenderle almeno2021, mentre l’esecutivo è fermo sulle sue posizioni: ...

