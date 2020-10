Blocco dei licenziamenti, braccio di ferro tra governo e sindacati (Di giovedì 22 ottobre 2020) È braccio di ferro tra sindacati e governo sul Blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione. Cgil, Cisl e Uil insistono perché si arrivi almeno fino a marzo, l’esecutivo è disposto a concedere una proroga solo fino a fine gennaio, data di scadenza dello Stato d’emergenza. L’incontro di ieri, previsto alle 18 e iniziato con un’ora di ritardo, è stato poi sospeso e ri-aggiornato alle 22.30, riprendendo poi poco prima della mezzanotte. La discussione andata avanti nella notte è stata tutta in salita. Alle richieste dei leader sindacali il governo ha risposto di voler prolungare la cig fino a fine anno per chi a metà novembre l’ha già esaurita, e di aggiungere poi altre 12-18 settimane da ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Èditrasuldeie la cassa integrazione. Cgil, Cisl e Uil insistono perché si arrivi almeno fino a marzo, l’esecutivo è disposto a concedere una proroga solo fino a fine gennaio, data di scadenza dello Stato d’emergenza. L’incontro di ieri, previsto alle 18 e iniziato con un’ora di ritardo, è stato poi sospeso e ri-aggiornato alle 22.30, riprendendo poi poco prima della mezzanotte. La discussione andata avanti nella notte è stata tutta in salita. Alle richieste dei leader sindacali ilha risposto di voler prolungare la cig fino a fine anno per chi a metà novembre l’ha già esaurita, e di aggiungere poi altre 12-18 settimane da ...

